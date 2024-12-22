Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, hedeflerinin rekor kırmak değil, şampiyon olmak olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi 5-1 kazanan Cimbom'da maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte başarılı teknik adamın açıklamaları:

"Amacımız rekor kırmak değil şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak. Maç kazanıp yola devam edince rekorlar geliyor.

Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Burada havalimanında, otelde inanılmaz coşku ve sevgi vardı. Onlarla çok güçlüyüz. Mutluyuz. Oyuncularımızın performansı da artarak devam edecek.

Oyuncularımızın hepsine süre vermeye çalışıyoruz. Bugün Yunus, Metehan, Berat akademimizden çıkmış oyuncular. Kulübede olanlar da vardı. Onlara önem ve değer vermeye çalışıyoruz. Çok sert bir yarışın içindeyiz.

Altyapıdan oyuncuları oynatmakta zorlanıyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğu. Hak ettiği sürece herkes oynayacak.

17 yaşında, soyunma odasında kötü bir haber aldı, ona da takım içinde ağabeyleri geldi sarıldı golden sonra. Biz de ona bir süre verdik. Başı sağ olsun. Onun için de güzel bir anı olsun. Zor bir gün ama ilk maçı da önemliydi, değerliydi."