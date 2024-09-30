Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş'ı ağırlayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"LİGİN EN FORMDA TAKIMLARINDAN BİRİ"

"Büyük bir maç. İyi ve büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Şu anda Süper Lig'in en formda takımlarından biri. Avrupa'da kaybetmesi bunu değiştirmez. Büyük maçların motivasyonu kendiliğinden oluşuyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kendi takımımızın ve Beşiktaş'ın analiz ve planlarını hazırladık. Kazanmak için sahada olacağız."