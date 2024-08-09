Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 23 yaşındaki Yılmaz, Kayserispor formasıyla çıktığı 29 lig maçında 2 gole imza attı.
Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.… pic.twitter.com/fBiJVB3bBM— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2024