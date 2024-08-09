Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 23 yaşındaki Yılmaz, Kayserispor formasıyla çıktığı 29 lig maçında 2 gole imza attı.