Kayserispor Başkanı "süresiz" transfer yasağına açıklık getirdi!
Kayseri'den transfer yasağı açıklaması!
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