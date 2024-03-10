Kayserispor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Hatayspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
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