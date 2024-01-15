Kayserispor'dan Galatasaray'a flaş gönderme!

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadeleyi kazanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Maç sonrası ise konuk takım Kayserispor'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2024- 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024- 22:45