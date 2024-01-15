Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı.
Çekişmeli maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Müsabaka sonrası ise konuk takım Kayserispor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Kayserispor'dan yapılan paylaşımda, Dries Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı ve "Endişeye mahal yok endişeye" sözleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
"Endişeye mahal yok endişeye." pic.twitter.com/k4vAmgiIwZ— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) January 15, 2024