Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'ı konuk etti. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cimbom, 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Dries Mertens kaydetti.

Kayserispor'un tek golü 57'de Aylton'dan geldi.

Galatasaray, aldığı galibiyle puanını 51 yaptı.

Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Galatasaray, 21. haftada Trabzonspor'a konuk olacak.

Kayserispor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

TETE 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda hücumda kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'ye görev verdi. Son olarak Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 4 maç sonra 11'de görev aldı.

SACHA BOEY DÖNDÜ

Sarı-kırmızılıların Fransız sağ bek Sacha Boey, Kayserispor maçıyla sahalara döndü. Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Boey, Konyaspor maçında cezasından dolayı oynamadı. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor mücadelesinde de sakatlığından dolayı görev alamamıştı.

ŞEHİTLER ANILDI

Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı.

Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.