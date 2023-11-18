Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

Çamlı, Kayserispor'un büyük sorunlarından bahsetti.

İŞTE ÇAMLI'NIN AÇIKLAMALARI:

Kayserispor'un en büyük ve sorunlu dosyası Andrea Bertolacci dosyası. Daha sonra Bernard Mensah, Atila Turan, Denis Alibec, Manuel Fernandes dosyaları var. Bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek sorunlar. Bu oyuncularla ilgili dosyaların toplamı 7,5 milyon avro. İnşallah bu sorunları da çözeceğiz. Biz bunları çözeceğiz ama bu hataları yapanlar da çıkıp sağda solda ağlamayacak. Benim de bir canım var. Benim sabır sınırlarım test edilmesin. Bertolacci'yi asbaşkanlığım dönemimde benim transfer ettiğim söyleniyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Hatta bu transfer bana rağmen yapıldığı için görevimden istifa ettim. Ben o oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söyledim