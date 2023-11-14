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Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..." Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..." 14:28
Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! 11:26
Avcı'yla bir başka Fırtına! Şimdi sırada o var... Avcı'yla bir başka Fırtına! Şimdi sırada o var... 10:56
Varsa yoksa 'F.Bahçe'nin yıldızı' dedi! Varsa yoksa 'F.Bahçe'nin yıldızı' dedi! 10:32
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede 10:31
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Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım" Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım" 08:51
Yılmaz'dan Vincent Aboubakar sözleri! Yılmaz'dan Vincent Aboubakar sözleri! 08:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... 00:15
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F.Bahçe için büyük avantaj! 1 ay boyunca... F.Bahçe için büyük avantaj! 1 ay boyunca... 23:43
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