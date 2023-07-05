Kayserispor'dan bilet fiyatı kararı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 sezonunda oynayacağı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları hariç kalan tüm maçların bilet fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.

Kayserispor Kulübü yeni sezonda iç sahada oynadığı 3 maç dışında diğer müsabakaların bilet fiyatlarını sabitledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda kombine ve maç bilet fiyatları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp iç sahada oynayacağı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçı dışında diğer oynayacağı müsabakaların bilet fiyatlarını sabitleyerek açıkladı. Sabit bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda evimizde oynayacağımız karşılaşmalarda bilet fiyatları sabitlenmiştir. Bilet fiyatlarına Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları dahil değildir. Bu karşılaşmaların bilet fiyatları karşılaşmanın oynayacağı hafta kulübümüz tarafından açıklanacaktır" denildi.

Kayserispor'un iç sahada oynayacağı müsabakaların bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt (Tüm Bloklar) 100 TL

Kuzey Üst (Tüm Bloklar) 100 TL

Doğu Üst (Tüm Bloklar) 200 TL

Doğu Üst (Tüm Bloklar) 250 TL

Batı Alt (Tüm Bloklar) 400 TL

Barı Balkon (Tüm Bloklar) 500 TL