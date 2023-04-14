Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değil de bugün kalırken suç mu? Yemek yediğimizi yeri de söyleyelim. Sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Dursun Özbek'in otelinde maçı satacak kadar aşağılık davranış mı sergileyeceğiz?" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değil de bugün kalırken suç mu? Yemek yediğimizi yeri de söyleyelim. Sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Dursun Özbek'in otelinde maçı satacak kadar aşağılık davranış mı sergileyeceğiz? Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum? Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz namusuyla yaşayan insanlarız. Duyunca sinirlendim. Bu kadarı yeter. Konuşursam ağır konuşurum." dedi.