Kayserispor Galatasaray maçında kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Kayserispor, Nelsson'un Thiam'ı yere düşürdüğü pozisyonda kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşılaştı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Victor Nelsson'un Mame Thiam'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından ilk yarının bitiş düdüğünü çalan Filiz, VAR'ı dinlemeye aldı. Mustafa Kürşad Filiz, VAR'dan gelen karar sonrası herhangi bir yaptırım uygulamadı.

İşte o pozisyon:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.