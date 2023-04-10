Kayserispor'da Çağdaş Atan Ümraniyespor maçı sonrası konuştu! "İlk 6 için savaşacağız"

Kayserispor'da Çağdaş Atan Ümraniyespor maçı sonrası konuştu! "İlk 6 için savaşacağız"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, Ümraniyespor maçı sonrası, “Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız” dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 18:59