Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Kayserispor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10'da Mane kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 45+2'de Umut Nayir'den geldi.

Ümraniyespor'da Isaac Sackey 90+7'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kayserispor 44 puanla 7. sıraya çıktı. Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada kaldı.