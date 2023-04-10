Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Kayserispor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10'da Mane kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 45+2'de Umut Nayir'den geldi.
Ümraniyespor'da Isaac Sackey 90+7'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Kayserispor 44 puanla 7. sıraya çıktı. Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada kaldı.