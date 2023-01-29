Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-2 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından ikinci yarıdaki oyun üstünlüğü sonucunda sonuca ulaştıklarını belirtti.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Atan, hafta sonunda alınan sonuçlarla birlikte 7. sıraya yükselip, 6. sıra ile aradaki farkı kapatabilecekleri bir mücadele olduğunun altını çizdi.

Alınan galibiyetle Ankaragücü, Alanyaspor, Antalyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj yakaladıklarını da sözlerine ekleyen Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Maçlarda çok erken gol yiyoruz ve bu da bireysel hatalardan oluyor. Maçların başlangıçlarında daha konsantre olup, ikili mücadelelerde sağlam durursak, bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularıma bunu anlattım ve ikinci yarıda mesajı alıp ona göre oynadılar. İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler."

Futbolcularına da teşekkür eden Çağdaş Atan, "Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru gitmiş. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı var ve bu maça odaklanacağız" diye konuştu.

"ANTRENMANLARDAN SONRA VURUŞ ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın frikikten attığı goller hakkındaki soruyu da yanıtlayan Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur ve Emrah çok fazla frikik çalışıyor. Onur'un böyle bir özelliği yoktu ama kendisini çok geliştiren bir isim. Emrah bizim beklentilerimizin çok daha fazla olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı bir maç oldu. Oyuna giren oyuncular müthiş katkı verdi. İlhan ve Emrah gol attı, Thiam asist yaptı. Oyuna giren oyunculara da teşekkür ediyorum."