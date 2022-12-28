Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor'un konuğu olan Kayserispor, 3-1 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hak etmedikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Çok fazla kırılma anının olduğunu belirten Atan, pozisyonları bir bir sayarak, "Maçı bu şekilde kaybettiğimiz düşünüyorum. Çok iyi oynadık rakibe 90 dakika boyunca sahada acı çektirdik. Şiddetli preslerle top kazanıp, gol pozisyonlarına girdik fazla pozisyon vermedik ama kaybettik" diye konuştu.

"BİZ PUANLARI SAHADA KAZANIP KAYBETMEK İSTİYORUZ"

Lisans şartlarını yerini getirmedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puan silinme cezasına yönelik açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Atan, "Biz puanları sahada kazanıp kaybetmek istiyoruz. Herhalde ilk defa sezon ortasında bir takımın 3 puanı silindi. Biz bu puanları maçlarda acı çekerek, ter dökerek çalışarak kazanıyoruz. Bu 3 puanları sahada kaybetmek istiyoruz. Sahanın dışında kaybettiğimiz 3 puanlar bizi çok üzüyor. Sezon başında çok fazla mesaj verdik. Eski ve yeni başkanımız, şehrin ileri gelen büyükleri destek veriyor, çabalıyorlar. Onlara minnettarım. Ama demek ki mesajlarımız tam yerine ulaşmamış. Şu an ortada sürdürebilir yapıya ulaşmamış Kayserispor gözüküyor. Bugüne kadar kulüple, taraftarla, teknik ekiple, futbolcularla birleşmiş bir Kayserispor'un ilerlemesini zorlaştıracak gözüküyor. Haliyle bizim de ilerlememizi zorlaştıracak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Çağdaş Atan, "Önümüzde bir haftalık bir süre var. Hepimizin düşünmesi için önemli bir süreç. Umarım mesajım yerine ulaşmıştır. Oyuncularım çelik gibiler, problemler ve zorluklarla karşılaştılar ama hiçbir zaman antrenman yapmaktan, çalışmaktan maçta iyi oynamaktan vazgeçmediler. Onlarla gurur duyuyorum ama Kayserispor'un bir an önce sağlıklı sürdürülebilir ortama kavuşması gerekiyor. Yoksa hem bizim hem kulübün ilerlemesini, tünelin sonundaki ışığın görünmesini zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.