Ara transfer yaklaşırken bu transfer döneminin gözde isimlerinden birisi de Onur Bulut.
TRANSFER HABERLERİ - Devlerle anılıyordu! Onur Bulut'tan flaş hamle
Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Onur Bulut'un adı ligin dev ekipleriyle anılıyordu. Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki futbolcu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Transferde adı Süper Lig devleriyle anılan Onur Bulut'ta flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Onur Bulut ile sözleşmesinin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.