Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı'dan ayrılık sinyali

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2022- 18:31