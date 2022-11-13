Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Konyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların golünü 8. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 9.dakikada Francisco Calvo ve 22.dakikada Mame Biram Diouf'dan(p) geldi.
Bu sonuçla Kayserispor 23 puanda kalırken, yeşil-beyazlılar puanını 24'e çıkardı.
Kayserispor Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15. haftasını BAY geçecek. Konyaspor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.