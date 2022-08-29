Kayserispor Fenerbahçe mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukayel Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 17:16