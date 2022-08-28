Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Giresunspor Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Onur Bulut, 71'de oyuna sonradan dahil olan Gavranovic ve 87'de Ramazan Civelek'ten geldi.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 6'ya çıkardı. Giresunspor'un da 4. hafta itibariyle 6 puanı bulunuyor.

Kayserispor gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.