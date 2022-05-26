Kayserispor Sivasspor maçı sonrası Berna Gözbaşı: Bu bizim için son final değil

Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatmalar sonucunda Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı maçın ardından konuştu. Gözbaşı, "Bu bizim için son final değil. Aslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz. Ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var" dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 00:35