Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Türkiye Kupası’nda...

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, " 14 yıl sonra Türkiye Kupası’nda finale kaldık. Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı sevinç yaşamayı çok özledi. " dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 21:04