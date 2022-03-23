Kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Okan Buruk, teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlamış ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev aldı.
Okan Buruk'tan flaş hamle! Süper Lig ekibini takibe aldı
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve bir süredir teknik direktörlük kariyerine son veren Okan Buruk'un adı bir süredir başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımla anılıyordu. Başarılı teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Okan Buruk, sosyal medya hesabından o takımı takibe aldı. İşte ayrıntılar...
Başakşehir'de üst düzey bir başarıya ulaşan Buruk, şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Ancak bir sonraki sezonda beklentilerin altında kalan 48 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı.
2021 kışından bu yana boşta olan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile de anılan Okan Buruk'un saha kenarına ne zaman geri döneceği merak konusuydu.