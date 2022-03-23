Okan Buruk'tan flaş hamle! Süper Lig ekibini takibe aldı

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve bir süredir teknik direktörlük kariyerine son veren Okan Buruk'un adı bir süredir başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımla anılıyordu. Başarılı teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Okan Buruk, sosyal medya hesabından o takımı takibe aldı. İşte ayrıntılar...

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 18:32