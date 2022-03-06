Gözbaşı, paylaşımında "Köklerimize baktığımızda kadının saygınlığı, toplum içindeki rolü, duruşu, konumu her zaman diğer milletlere örnek olmuş. Aslımıza döndüğümüzde, kadına hak ettiği değeri verdiğimizde yine dünyaya hükmeden bir millet olabiliriz. Olacağız da. Bütün röportajlarımda kadın erkek ayrımına karşı olduğumu dile getiriyorum. Çalışan, hedefler koyan herkes kadın olsun erkek olsun topluma faydalı olabilir, hayal ettiği başarıya ulaşabilir. Ben son 2 yılda Kayserisporumuz ile bunu gösterme gayretindeyim. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum: İnanın yeter, yapamayacağınız hiçbir şey yok, yeter ki isteyin, çalışın, hedefleriniz ve yolunuz doğru olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: