Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi Hikmet Karaman: Türkiye ligindeki tek rakibi şu anda kendisi

Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi Hikmet Karaman: Türkiye ligindeki tek rakibi şu anda kendisi

Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzon'da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel bir skorla da Kayseri'mize dönmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 18:15