Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi Hikmet Karaman: Türkiye ligindeki tek rakibi şu anda kendisi
Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzon'da en iyi futbolumuzu oynayıp, güzel bir skorla da Kayseri'mize dönmek istiyoruz" dedi.
Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 18:15
"Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupadır"
Bir gazetecinin Avrupa Ligi ile ilgili sorduğu soruya Karaman, "Matematiksel hesabın olduğu her yerde her şey olabilir. Bizimle birlikte birçok takımın Avrupa'ya gitme yolunda şansı var. Ancak matematiksel olarak öncelikle altındaki takımlarla ilişkini kesmen gerekiyor. Medyadaki arkadaşlarımızın da zaman zaman istişare yaparak, konuyu taraftarımıza ve şehrimize daha net bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Evet biz Trabzon'u yendiğimizde neden böyle bir hayali kurmayalım ki, çok net bir şekilde de kurabiliriz. Ancak önce altımızdaki takımlarla ilişkimizi tamamen kesmeliyiz. Onun için ben bir teknik direktör olarak ayaklarımızı yere çok sağlam basıp, akıllı bir şekilde oyuncularımızı başka türlü bir havaya sokmamız gerekiyor. Çünkü futbol her zaman ciddiyet, disiplin ve prensip ister. Bunun dışına çıktığınızda tokadı yersizin ki biz kupaya da oynuyoruz. Bizim için en güzel şey ve Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu şu anda kupadır. 2 kez yeneceksin, finalde alacaksın kupayı ve Avrupa'ya giden takım olacaksın. Bu kısa yolu gerçekleştirdiğimizde müthiş olacak. Diğer yolu da maraton içerisinde niye gerçekleştirmeyelim? Temkinli olmamız lazım. Şu anda konumuz Trabzonspor olmalıdır. Trabzonspor maçında takımımız ne yapabilir, eksiklerimiz var. Önemli futbolcularımız yok. Korona virüsten çıkıp gelen oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla Trabzon şehrine ve Karadeniz'e iyi bir müsabaka seyrettirmek istiyoruz" diye konuştu.