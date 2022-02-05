Yukatel Kayserispor'da İbrahim Akdağ konuştu! "Fenerbahçe'yi eleyeceğiz!

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'un Atakaş Hatayspor'u 4-3 mağlup ettiği müsabakada sarı kırmızılıların ilk golünü kaydeden İbrahim Akdağ, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Kupa maçında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma ile ilgili konuşan Akdağ, "Fenerbahçe'nin şu anki durumu bizi hiç alakadar etmiyor. Sonuçta Fenerbahçe ile oynayacağız orada. Türkiye Kupası'nı neden almayalım? Bu niyetle çıkacağız maça ve Fenerbahçe'yi eleyeceğiz." dedi.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 14:03