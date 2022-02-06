Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi konuştu!

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kupada iddialı olduklarını söylerken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçlar için de açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 13:55