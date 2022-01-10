Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, asbaşkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ile Tufan Koç'un görevlerinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrıldı.
Açıklamada, "Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyu Bilgilendirme— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) January 10, 2022
Asbaşkanımız Ali Çamlı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden istifa etmişlerdir.
Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.
Yukatel Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu pic.twitter.com/kBoggDeWs5
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