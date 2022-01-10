10 Ocak 2022, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti!

Kayserispor’da 3 istifa!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, asbaşkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ile Tufan Koç'un görevlerinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrıldı.

Açıklamada, "Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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