05 Aralık 2021, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a kötü haber! Gavranovic ve Kolovetsios Beşiktaş maçında yok

Kayserispor’a kötü haber! 2 isim Beşiktaş maçında yok
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor'da kırmızı kart gören futbolcular Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor'a iki kötü haber birden geldi.

Kayseri ekibinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcular Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios, 16. haftada Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar saat 19.00'da başlayacak.

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