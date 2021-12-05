Hikmet Karaman Kayserispor - Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "Çok önemli bir virajı döndük"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sahada 9 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının iyi bir futbol sergileyerek önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak uzun bir aradan sonra eksiksiz bir kadroyla maça çıkabildiklerini belirtti.
Thiam, Emrah Başsan ve Uğur Demirok gibi futbolcuların sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen takıma önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Karaman, "Takımın bu tür oyuncular birlikte olduklarında neler yapabileceğini gösterdik ve ilk 15 dakika içerisinde 2-0 öne geçtik. Bu dikkat çekici bir nokta." dedi.
Oyunun büyük bir bölümünü 9 kişi tamamladıklarını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:
"İlk devre 7 dakika uzatma, ikinci yarı 5 dakika uzatma oldu. Kolay iş değil. Şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize hayırlı olsun. Çok önemli bir virajı döndük. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. 2 kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Oyunun içerisinde özellikle ikinci yarı 9 kişi kaldığımız bölümlerinde müthiş akıllı oyunla hem skoru tutup hem de alanı iyi kapattılar. Zaman zaman da Thiam ve Kemen'le de kontratağa çıkmaya çalıştık. Bu kolay iş değil. Antalyaspor iyi bir takım. Çok başarılı oyuncuları var. Dolayısıyla oyuncularımızı kutluyoruz. Evet bizde de 2 kırmızı kart ve 2 eksiğimiz var Beşiktaş maçı öncesi ama sakatların dönmesi çok önemliydi. Kısacası daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi