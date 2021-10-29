Kayserispor'da Bernard Mensah şoku!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yıldız futbolcularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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