29 Ekim 2021, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Bernard Mensah şoku!

Kayserispor’da Mensah şoku!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yıldız futbolcularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Konya evinde kazandı! Konya evinde kazandı!
Hikmet Karaman: Eski havamızı yakalamalıyız! Hikmet Karaman: Eski havamızı yakalamalıyız!
Alanya Kayseri’ye şans tanımadı! Alanya Kayseri'ye şans tanımadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör