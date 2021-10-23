23 Ekim 2021, Cumartesi
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk 45 dakika içerisinde 2 tane gol yediklerini kaydeden Hikmet Karaman, "İlk golü de çok basit bir şekilde yedik. 45. dakikada da ikinci golü yedik. Aslında oyunu 1-0 devam ettirsek, birkaç hücum varyasyonumuz var. Onur'un bindirmesi, Thiam'ın pozisyonunda belki 1-1'i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Campanharo'nun 45 dakika oynaması bizim için son derece sevindirici. Genel olarak baktığınızda geçen hafta da 45. dakikada gol yedik, bu hafta da 44. dakikalarda ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında Carole ile Uğur'un aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maçı oynayamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.
"ALTTAKİ TAKIMLAR PUANTAJ OLARAK BİZE YAKLAŞTI"
Bugün kendileri için son derece önemli bir maç olduğunu ifade eden Karaman, "İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğeri Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız" diye konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Konyaspor maçı sonrası konuştu! “Eski havamızı yakalamalıyız"
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karaman, "İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğeri Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız” diye konuştu. | Son dakika spor haberleri
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde oynadıkları son 2 deplasmanda puan alamadıklarını belirterek, alt sıralardaki takımların puan olarak kendilerine yaklaştıklarını ve acil 3 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk 45 dakika içerisinde 2 tane gol yediklerini kaydeden Hikmet Karaman, "İlk golü de çok basit bir şekilde yedik. 45. dakikada da ikinci golü yedik. Aslında oyunu 1-0 devam ettirsek, birkaç hücum varyasyonumuz var. Onur'un bindirmesi, Thiam'ın pozisyonunda belki 1-1'i yakalayabilirdik. İkinci yarı oyun daha farklı bir yere gitti. Campanharo'nun 45 dakika oynaması bizim için son derece sevindirici. Genel olarak baktığınızda geçen hafta da 45. dakikada gol yedik, bu hafta da 44. dakikalarda ikinci golü yedik. Hem grup hem de takım defansında bariz bireysel hatalar yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi kupa maçı ve hafta sonu oynayacağımız lig maçında Carole ile Uğur'un aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir türlü aynı oyuncularla üst üste maçı oynayamadık. Böyle olunca da defans bölgesinde bariz hatalar yapabiliyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.
"ALTTAKİ TAKIMLAR PUANTAJ OLARAK BİZE YAKLAŞTI"
Bugün kendileri için son derece önemli bir maç olduğunu ifade eden Karaman, "İki deplasmana çıktık; biri Alanya diğeri Konya. İkisi de önemli rakiplerdi, buralardan 3 puan, 2 puan veya 1 puan çıkarmamız gerekiyordu, çıkaramadık. Alttaki takımlar puantaj olarak bize yaklaştı. Onun için acil 3 puana ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, eski havamızı yakalamalıyız" diye konuştu.
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