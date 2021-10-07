Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan A Milli Takım sözleri!
Süper Lig ekiplerindne Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman, takımın çalışmalarının öncesinde açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'a dair de konuşan Karaman, "Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüze ve ekibine başarı diliyoruz. Bu saatten sonra bize milli takıma destek olmak düşer" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Kayserisporlu futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "Milli maç arasından sonra 2 deplasman, bir içeri, sonra bir deplasman maçı oynayacağız. Önümüzdeki 4 maçın biri içeride 3 deplasman maçı oynayacağız. Bu maçlara iyi hazırlanabilmek için milli maç arası önemli. Sakat olan oyuncular var, milli takım kampında olanlar var. Bunun dışında da bir hazırlık maçı oynayacağız" diye konuştu.
Milli takıma da değinen Karaman, "O da fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı bulunan isimler açısından çok önemli. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüze ve ekibine başarı diliyoruz. Bu saatten sonra bize milli takıma destek olmak düşer. O gelmiş bu gelmiş tartışmalarını bırakmamız gerekiyor. Benim temennim milli takımımızın Dünya Kupası'na gitmesi" ifadelerini kullandı.
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