19 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı!

Kayserispor’da flaş ayrılık!
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Asbaşkan Ali Çamlı, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi. Kayserispor, 48 yaşındaki antrenör yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. | Son dakika spor haberleri

Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

KAYSERİSPOR AYRILIĞI DUYURDU!

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