Son dakika transfer haberi: Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı!
Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Asbaşkan Ali Çamlı, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi. Kayserispor, 48 yaşındaki antrenör yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. | Son dakika spor haberleri
Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.
Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.
Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.
Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.
KAYSERİSPOR AYRILIĞI DUYURDU!
📣 Teşekkürler Yalçın Koşukavak pic.twitter.com/m7HDsxKAfi— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 18, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası