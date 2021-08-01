01 Ağustos 2021, Pazar

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberleri: Lionel Carole'den Beşiktaş'ı kızdıran paylaşım

Carole'den Beşiktaş'ı kızdıran paylaşım!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Kaysersipor'da bir dönem Galatasaray forması giyen Lionel Carole maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Carole, paylaşımında, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" dedi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Kayserispor'un 3-0'lık galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekibin Strasbourg'dan yeni transferi Fransız sol bek Lionel Carole, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Carole, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" dedi.

30 yaşındaki futbolcu 2015 yazında Galatasaray'a transfer olmuştu. Kısa bir dönem Sevilla'ya kiralanan oyuncu daha sonra Strasbourg'un yolunu tutmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Resim

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kartal'dan kötü prova! Kartal'dan kötü prova!
Kayserispor Cardoso'yu transfer etti Kayserispor Cardoso'yu transfer etti
Hosseni'nin yeni takımı belli oldu! Hosseni'nin yeni takımı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör