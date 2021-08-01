Son dakika spor haberleri: Lionel Carole'den Beşiktaş'ı kızdıran paylaşım

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Kaysersipor'da bir dönem Galatasaray forması giyen Lionel Carole maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Carole, paylaşımında, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" dedi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Kayserispor'un 3-0'lık galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekibin Strasbourg'dan yeni transferi Fransız sol bek Lionel Carole, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Carole, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" dedi.

30 yaşındaki futbolcu 2015 yazında Galatasaray'a transfer olmuştu. Kısa bir dönem Sevilla'ya kiralanan oyuncu daha sonra Strasbourg'un yolunu tutmuştu.



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