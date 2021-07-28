28 Temmuz 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Majid Hosseni'yi renklerine bağladı!

Hosseni'nin yeni takımı belli oldu!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağladı. Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı. Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor Balkani ile yenişemedi Kayserispor Balkani ile yenişemedi
Kayserispor'un otizm sembollü formasına destek! Kayserispor'un otizm sembollü formasına destek!
M. Pektemek'in yeni takımı belli oluyor! Anlaşma sağlandı M. Pektemek'in yeni takımı belli oluyor! Anlaşma sağlandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör