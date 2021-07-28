Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Majid Hosseini'yi kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağladı. Hosseini, geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

Kayseri temsilcisinin paylaştığı Majid Hosseini videosu da kısa zamanda büyük beğeni topladı. Majid Hosseini yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.

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