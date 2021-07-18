18 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı!

Kayserispor genç kaleciyi kadrosuna kattı!
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Vitesse'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'ı transfer etti. Türk asıllı file bekçisi, Yukatel Kayserispor'un dün oynadığı Yılport Samsunspor maçını tribünden izledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Hollanda takımlarından Vitesse Arnhem'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti.
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sarı kırmızılılar Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse Arnhem'in Türk asıllı file bekçisi Bilal Bayazit ile anlaştı. Genç kaleci Yukatel Kayserispor'un dün oynadığı Yılport Samsunspor maçını tribünden izledi.

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