22 Haziran 2021, Salı

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Kayserispor forması giyen Besard Sabovic Rusya Ligi ekibi Khimki'ye transfer oldu

Sabovic Khimki'nin yolunu tuttu
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Spor Toto ekiplerinden forması giyen , Ligi takımlarından 'ye transfer oldu. oyuncusu olan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giymişti.

takımlarından Hes Kablo 'da forma giyen İsveçli futbolcu , Ligi takımlarından 'ye transfer oldu.
'un 2020-2021 sezonu devre arasında transfer ettiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya takımlarından Khimki'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic'in Rusya'nın Khimki kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

mevkiinde oynayan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.

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