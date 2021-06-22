Kayserispor forması giyen Besard Sabovic Rusya Ligi ekibi Khimki'ye transfer oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Besard Sabovic, Rusya Ligi takımlarından Khimki'ye transfer oldu. Orta saha oyuncusu olan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giymişti.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya Ligi takımlarından Khimki'ye transfer oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 2020-2021 sezonu devre arasında transfer ettiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya takımlarından Khimki'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic'in Rusya'nın Khimki kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Orta saha mevkiinde oynayan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.
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