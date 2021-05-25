25 Mayıs 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserisporlu Gustavo Campanharo'dan iyi haber

Campanharo'dan iyi haber
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

ekiplerinden 'da forma giyen , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada oyuncunun normal servise alındığı bildirildi.

Hes Kablo , yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören 'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Brezilya'da Covid-19 tedavisi süren 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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