25 Mayıs 2021, Salı
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Kayserisporlu Gustavo Campanharo'dan iyi haber
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gustavo Campanharo, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada oyuncunun normal servise alındığı bildirildi.
Hes Kablo Kayserispor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Brezilya'da Covid-19 tedavisi süren 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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