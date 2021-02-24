24 Şubat 2021, Çarşamba
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Kayserispor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Kayserispor'da Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'nin getirildiğini duyurdu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Petrescu'nun ardından teknik heyette değişikliğe gidildi. İşte son detaylar...
Kayserispor'da Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, 53 yaşındaki teknik direktörün ailevi sorunları nedeniyle karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kayserispor resmi sitesinden teknik sorumluluk görevine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'nin getirildiğini duyurdu.
Kayserispor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
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