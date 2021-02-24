24 Şubat 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'nin getirildiğini duyurdu

Süper Lig ekibinde flaş değişim!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da Petrescu'nun ardından teknik heyette değişikliğe gidildi. İşte son detaylar...

'da Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, 53 yaşındaki teknik direktörün ailevi sorunları nedeniyle karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kayserispor resmi sitesinden teknik sorumluluk görevine ve 'nin getirildiğini duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
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