21 Ocak 2021, Perşembe

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Melih Okutan resmen Hes Kablo Kayserispor’da!

Melih Okutan Kayserispor’da
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

ekiplerinden , TFF 1. Lig temsilcisi 'da forma giyen 'ı kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri

ekiplerinden 'da transferler devam ediyor. Sarı kırmızılılar TFF1.Lig ekiplerinden forması giyen kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde kendisini Hes Kablo Kayserisporlu sözleşmeye imza atan Melih Okutan bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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