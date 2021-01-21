21 Ocak 2021, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Alibec 6 hafta oynayamayacak

Kayserispor'da Alibec 6 hafta oynayamayacak
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'un yıldız ismi 'in sağlık durumu belli oldu.  maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildi.

maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildi

Hes Kablo 'un Rumen futbolcusu , 6 hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Alibec'in yaklaşık 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

maçında sakatlanan 'in ise arka adalesinde orta derecede yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun bir hafta sonra idmanlara katılabileceği bildirildi.

Kaleci 'un da daha önce tendon yaralanması olduğu hatırlatılarak, rehabilitasyonuna devam edilen futbolcunun haftaya antrenmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.



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