31 Aralık 2020, Perşembe

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Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor

Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Hes Kablo Kulübü, teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda devre arası transfer döneminde kadroya 3 oyuncu katmak istiyor.

'de son sırada bulunan Hes Kablo 'da gündem transfer. Devre arasında transfer yapabilmesi için 2,5 Milyon Avro (yaklaşık 24 Milyon TL) ödeme yapması gereken sarı kırmızılı kulüpte 3 mevkiiye takviye yapılması planlanıyor.
Basın Sözcüsü Tokgöz, devre arasında takıma takviye yapmayı planladıklarını ve transfer çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Hangi mevkilere transfer yapılması gerektiği konusunda da teknik heyet ile yönetim kurulumuz fikir birliği içerisinde. , , noktalarına takviyeler yapmak düşüncesindeyiz. Ancak bir problem var. Şu an için transfer tahtamız kapalı. Transfer yasağının kalkması için de 24 Milyon TL gibi bir ödeme yapmamız gerekiyor. Yeni gelecek oyuncular ile birlikte devre arası transferi için 35 Milyon TL gibi bir rakama ihtiyacımız olacak. Bu rakamı ödeyebilir miyiz bilmiyorum. Şu an için mümkün görünmüyor" dedi.
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bugüne kadar 7,7 Milyon Avro eski borç ödendi. başkanın verdiği rakam 100 Milyon TL'nin üzerinde. Bu para kendi cebinden, resmi ödediği rakamdır. Şu an kulüp, Berna başkanın sırtında gidiyor. Aradığımız, istediğimiz desteği maalesef bulamıyoruz. Bu noktada transfer yasağını nasıl kaldırırız muamma" cümleleri kurdu.
Takımdan ayrılacak isimlerin de önümüzdeki hafta daha da netleşeceğine işaret eden Tokgöz, "Kayserispor hangi konumda olursa olsun, büyük kulüptür. Hiçbir futbolcu da Kayserispor'dan üstün değildir. Gitmek isteyen kim olursa olsun eyvallahımız olmaz. maçı sonrasında kimlerle yollarımızı ayıracağımız daha da netlik kazanacaktır" diye konuştu.
Kayserispor yönetimi olarak bulunulan konumdan son derece üzüntü duyduklarını da ifade eden Tokgöz, "Ligin sonuna kadar asla savaşı bırakmayacağız. Koşullar ne olursa olsun hep mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kayserispor'un başarısı için çaba sarfedeceğiz" açıklaması yaptı.
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