23 Kasım 2020, Pazartesi

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Samet Aybaba Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası konuştu!

Puan için oyuncularımı kutluyorum
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

Teknik Direktörü , ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Aldığımız puan oyuncularımızı 1 adım öte itecektir. Çok çalışmamız lazım. Puan için oyuncularımı kutluyorum. 10 kişi ile mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz" dedi.

'in 9. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "İlk yarıda çok kötü oynadık. Çok kötü başladık. Rakibimize çok net pozisyonları verdik. Biz bir tane pozisyona girdik. Penaltıdan sonra tamamen düşündüğümüz şeyler başladı. 10 kişi ile çok iyi savunma yaptık. Bütün topları biz vurduk. Sakatlanan oyuncularımız oldu. Lung ilk yarı çok kurtarış yaptı. Aldığımız puan oyuncularımızı 1 adım öte itecektir. Çok çalışmamız lazım. Puan için oyuncularımı kutluyorum. 10 kişi ile mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz" diye konuştu.

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