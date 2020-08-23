Hedef ilk 10'a girmek

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi. 5-6 transfer yapmayı amaçladıklarını kaydeden Bayram Bektaş, "Bütçemizi doğru kullanıp, minimum rakamlarla iyi bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.