23 Ağustos 2020, Pazar
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Hedef ilk 10'a girmek
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi. 5-6 transfer yapmayı amaçladıklarını kaydeden Bayram Bektaş, "Bütçemizi doğru kullanıp, minimum rakamlarla iyi bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
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