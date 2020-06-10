10 Haziran 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayseri hırs küpü

Kayseri hırs küpü
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Fenerbahçe'ye konuk olacak , ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye konuk olacak , ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren sarı-kırmızlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hedefliyor. Antrenmanın ilk kısmını ısınma hareketleri tamamlayan Kayserisporlu futbolcu, ikinci bölümde ise çift kale maç ve yan top çalışması yaptı.

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