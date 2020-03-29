29 Mart 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Prosinecki’den iyi haber

Prosinecki’den iyi haber
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin, koronavirüs testi dün açıklandı. önceki gün tüm takım olarak teste girerken, 1 idari personelin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin, koronavirüs testi dün açıklandı. önceki gün tüm takım olarak teste girerken, 1 idari personelin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı.
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