05 Haziran 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Fenerbahce’yi yenecegiz

Fenerbahce’yi yenecegiz
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.06.2020

hocası Prosinecki, “Çalışmalar çok iyi. Oyuncular performansını artırıyor. Kazanmaya gideceğiz” diye konuştu.

Salgın nedeniyle 'e verilen 3 aylık aranın ardından açılış maçını yapacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Haziran Cuma günü 'de 'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar temposunu giderek artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki, her geçen gün futbola yeniden adapte olduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Oyuncularım performanslarını artırıyorlar. Zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bu maçı kazanmak için en iyi şekilde çalışıyoruz. Umarım her şey güzel geçer ve lige yeniden puanla giriş yaparız. Açıkçası oynamayı ben de futbolcularım da çok özledi. Bu maçı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Süper Lig ekibinden flaş hamle! Tesislerde kır düğünü Süper Lig ekibinden flaş hamle! Tesislerde kır düğünü
Süper Lig ekibine transfer yasağı şoku Süper Lig ekibine transfer yasağı şoku
Miguel Lopes kızının makyaj arkadaşı oldu Miguel Lopes kızının makyaj arkadaşı oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör