Fenerbahce’yi yenecegiz

Kayseri hocası Prosinecki, “Çalışmalar çok iyi. Oyuncular performansını artırıyor. Kazanmaya gideceğiz” diye konuştu.

Salgın nedeniyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından açılış maçını yapacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Haziran Cuma günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar temposunu giderek artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki, her geçen gün futbola yeniden adapte olduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Oyuncularım performanslarını artırıyorlar. Zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bu maçı kazanmak için en iyi şekilde çalışıyoruz. Umarım her şey güzel geçer ve lige yeniden puanla giriş yaparız. Açıkçası futbol oynamayı ben de futbolcularım da çok özledi. Bu maçı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

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