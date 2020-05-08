08 Mayıs 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da test sonuçları belli oldu

Kayserispor'da test sonuçları belli oldu!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

ekiplerinden 'da Corona virüsü test sonuçları belli oldu.

Haziran'da kaldığı yerden devam edecek için hazırlıklarına başlayacak olan 'da Covid-19 test sonuçları belli oldu. Çarşamba günü ikinci kez Corona virüsü testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek.

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