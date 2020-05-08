Kayserispor'da test sonuçları belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Corona virüsü test sonuçları belli oldu.
Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig için hazırlıklarına başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 test sonuçları belli oldu. Çarşamba günü ikinci kez Corona virüsü testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Hes Kablo Kayserispor'da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek.
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